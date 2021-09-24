ЦИК: Итоги онлайн-голосования корректно отражены во всех регионах

В ЦИК отметили, что результаты онлайн-голосования отражены в протоколах корректно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, говоря о результатах онлайн-голосования, отметил, что они корректно отражены во всех регионах.

"Результаты дистанционного голосования, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ - и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования", - заявил Булаев.

Булаев подчеркнул, что онлайн-выборы продемонстрировали востребованность, в связи с этим нужно проработать правила и законы, которые "будут определять прозрачность дистанционного электронного голосования и будут определять доверие к этой системе".

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о перспективах электронного голосования, которое в качестве теста было использовано в нескольких регионах на выборах 17-19 сентября 2021 года в России. По ее словам, система может в скором времени стать повсеместной и распространится на всю страну. Аналогичное мнение выразил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, эксперимент с электронным голосованием был проведен во время выборов в Госдуму 17-19 сентября 2021 года. В Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, Москве и Севастополе можно было отдать свой голос онлайн, без посещения избирательного участка.