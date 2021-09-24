Суд выдал ордер на арест бойфренда убитой в США Габи Петито

Брайан Ландри и Габриэль Петито Фото: REUTERS

В деле об убийстве в США 22-летней Габриэль Петито появились новые подробности – суд выдал ордер на задержание ее бойфренда Брайана Ландри. Об этом сообщает BBC.

Формальная причина такого решения – несанкционированный доступ к дебетовой карте, которая ему не принадлежит. Таким образом Ландри получил свыше тысячи долларов.

Что выдача ордера может быть косвенно связана с расследованием дела, говорит комментарий спецагента ФБР Майкла Шнайдера.

"Хотя этот ордер на арест позволяет правоохранительным органам арестовать Ландри, ФБР и наши партнеры по всей стране продолжают расследование фактов и обстоятельств убийства Петито", - отметил Шнайдер.

Блогер-путешественник считается пропавшим без вести. По словам родственников, 14 сентября он ушел из дома и не вернулся. Они утверждают, что при себе у Ландри не было ни денег, ни мобильного телефона.

К его поискам привлечены кинологи с собаками, дроны и вездеходы. По мнению правоохранителей, он может находиться в заповеднике вблизи Норт-Порта площадью 8 тысяч гектаров.

Как писал сайт kp.ru 20 сентября, в американском штате Вайоминг нашли останки девушки, которые, судя по всему, принадлежат Габриэль Петито - блогеру, за поисками которой с напряжением следила вся Америка.

Габриэль Петито с детства увлекалась путешествиями, а когда познакомилась со своим будущим женихом Брайаном Лондри, сумела передать свою страсть к перемене мест и ему. Позже, решив жить вместе, пара приобрела Ford Transit и переоборудовала его в дом на колесах.

Габи и Брайан вели блог в Instagram, в котором рассказывали о своих поездках, делились фотографиями и видео из разных красивых мест, где им удалось побывать.

Летом пара заявила о своем желании пересечь США с востока на запад и отправилась выполнять задуманное. Судя по размещаемым ими постам, все шло просто замечательно – на каждом фото молодые люди улыбались и просто светились от счастья и любви друг к другу.

А потом все закончилось: Брайан вернулся домой один, а о местонахождении Габби никто ничего не знал. Кроме того, молодой человек наотрез отказался общаться с полицией, за что и получил от следователей статус "person of interest" – то ли свидетель, то ли подозреваемый, но несомненно связанный с преступлением человек.