Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 15:09

Попова: сезонный грипп в России уже начался

Первые случаи заражения выявили еще в конце июля
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Анна Попова

Анна Попова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сезон гриппа в России уже начался. Такое заявление в пятницу, 24 сентября, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что в текущем году первые случаи заражения выявили еще в конце июля, а групповая заболеваемость была зарегистрирована уже в августе и в разных российских субъектах.

«Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в РФ», - сказала глава Роспотребнадзора в интервью телеканалу «Россия-1».

Анна Попова указала на необходимость вакцинироваться для того, чтобы не заразиться гриппом и коронавирусной инфекцией одновременно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по последним данным, более семи миллионов россиян сделали прививку от гриппа. Как уточнили в Роспотребнадзоре, это 4,97 процентов от численности населения страны.