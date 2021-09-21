Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2021 4:28

Более семи миллионов россиян сделали прививку от гриппа

Как уточнили в Роспотребнадзоре, это 4,97% от численности населения страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На сегодняшний день более семи миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа

На сегодняшний день более семи миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сегодняшний день более семи миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 20 сентября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более семи миллионов человек, что составляет 4,97% от численности населения страны», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что вакцинация против гриппа – самый действенный способ профилактики заболевания.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что между прививками от гриппа и коронавируса или либо ревакцинацией от COVID-19 должно пройти не менее 30 дней.

К слову, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о возможности создания в России вакцины, которая защищала бы одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа. По его словам, создание такого препарата станет возможным только после того, как ученым удастся создать вакцину с белками нескольких штаммов COVID-19.