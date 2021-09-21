Более семи миллионов россиян сделали прививку от гриппа

На сегодняшний день более семи миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сегодняшний день более семи миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 20 сентября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более семи миллионов человек, что составляет 4,97% от численности населения страны», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что вакцинация против гриппа – самый действенный способ профилактики заболевания.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что между прививками от гриппа и коронавируса или либо ревакцинацией от COVID-19 должно пройти не менее 30 дней.

К слову, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о возможности создания в России вакцины, которая защищала бы одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа. По его словам, создание такого препарата станет возможным только после того, как ученым удастся создать вакцину с белками нескольких штаммов COVID-19.