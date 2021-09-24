Цена биткоина упала на 3 тысячи долларов после запрета Китая на операции с криптовалютами Фото: Иван МАКЕЕВ

Цена биткоина упала на 3 тысячи долларов после введения Национальным банком Китая полного запрета на транзакции с криптовалютами.

На 13:10 по московскому времени биткоин торговался на уровне 42,5 тысячи долларов, тогда как еще утром в пятницу, 24 сентября, его цена превышала 45 тысяч долларов после того, как социальная сеть Twitter добавила функцию пожертвования в биткоинах. Кроме того, на 7% обрушилась цена альткоина Ethereum и на 6% – альткоинов Cardano и Binance Coin. Самое крупное падение в цене – у токена криптовалютной биржи Huobi, который подешевел на 15%, передает РБК.

Как сообщил в пятницу Национальный банк Китая, теперь в КНР запрещены любые операции с крипотвалютами и цифровыми активами, а также предоставление услуг криптовалютными биржами республики.

Как писал сайт kp.ru, в конце июля 2021 цена биткоина упала ниже 30 тысяч долларов. Тогда падение произошло также на фоне запрета китайского регулятора проводить операции с криптовалютой.