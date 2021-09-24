Генпрокуратура РФ признала нежелательными две религиозные организации из США Фото: Иван ВИСЛОВ

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории РФ двух иностранных неправительственных организаций из США.

Как сообщается сайте ведомства, нежелательными признаны «Всемирный Институт саентологических предприятий» и «Библиотеку Л. Рона Хаббарда». Деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности России, отмечается в сообщении.

Уточняется, что информация о признании их нежелательными будет направлена Генпрокуратурой в Министерство юстиции РФ.

Как писал сайт kp.ru, Генпрокуратура признала нежелательной деятельность четырех иностранных религиозных организаций: международного христианского движения «Новое поколение» (Латвия), Евангельской христианской церкви «Новое Поколение» (Латвия), духовного управления евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое Поколение» и духовного учебного заведения «Международный библейский колледж «Новое Поколение» (Украина).