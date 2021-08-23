Генпрокуратура РФ признала нежелательными четыре иностранные религиозные организации Фото: Иван ВИСЛОВ

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории РФ четырех иностранных религиозных организаций.

Нежелательными признаны международное христианское движение «Новое поколение» (Латвия), Евангельская христианская церковь «Новое Поколение» (Латвия), духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое Поколение» и духовное учебное заведение «Международный библейский колледж «Новое Поколение» (Украина), сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, деятельность религиозных организаций представляет угрозу конституционному строю и безопасности России. Уточняется, что решение Генпрокуратуры влечет запрет на создание структурных подразделений и прекращение деятельности ранее созданных филиалов нежелательных организаций.

Как писал сайт kp.ru, в середине августа 2021 Генпрокуратура России признала нежелательной на территории государства деятельность бельгийской неправительственной организации «Международное партнерство за права человека».

В июне ведомство приняло решение о признании нежелательной в стране деятельности международной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.ф, зарегистрированной в Чехии.