В Раде проголосовали за номинирование Зеленского на "Оскар"

Предложение поддержали 35 депутатов, 171 выступили против. Еще 69 депутатов воздержались Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Верховной Раде Украины предложили номинировать Владимира Зеленского на "Оскар" за инсценировку покушения на его помощника Сергея Шефира. Заседание украинского парламента транслировал телеканал "Рада".

С инициативой выступил депутат Гео Лерос, которого недавно исключили из фракции «Слуга народа» за критику Зеленского.

"Ставится на голосование запрос народного депутата Гео Лероса "О ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении президенту Владимиру Зеленскому "Оскара" за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было". Смотреть всем", - зачитала депутатский запрос в ходе заседания Рады заместитель главы парламента Елена Кондратюк.

Предложение поддержали 35 депутатов, 171 выступили против. Еще 69 депутатов воздержались. Для дальнейшего рассмотрения депутатского запроса необходимо минимум 150 голосов.

Сайт kp.ru рассказывал, что депутат Верховной Рады предрек Зеленскому бегство в Россию из-за закона об олигархах. По мнению Гончаренко, глава государства превращает Украину "в монархию под руководством Владимира Первого"