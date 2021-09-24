Попова: основания для снижения заболеваемости ОРВИ в России в ближайшее время отсутствуют

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оснований для снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России в ближайшее время нет. Такое заявление в пятницу, 29 января, сделал глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Еще несколько дней и мы будем видеть дальнейшую динамику. Оснований предполагать, что она будет иной, на сегодняшний день нет никаких», - сообщила глава Роспотребнадзора в интервью телеканалу «Россия-24».

Попова отметила, что на сегодняшний день особенно важно соблюдать рекомендации по предупреждению заражения респираторными инфекциями. Она указала на необходимость закрывать органы дыхания, мыть руки, а также максимально избегать тех мест, где очень много людей, и «где вы вовремя не поменяете маску, где у вас есть риски нарушения этих правил».

Как писал сайт kp.ru, ранее Попова сообщила, что сезонный грипп в России уже начался, а первые случаи заражения выявили еще в конце июля. Кроме того, она заявила, что пороговый уровень заболеваемости ОРВИ в настоящее время превышен в 61 российских субъекте.