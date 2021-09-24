Попугай из птичьего парка "напал" на Меркель

Во время кормления австралийских попугаев, одна из птиц укусила канцлера Германии за руку Фото: ТАСС

Ангела Меркель во время одного из последних визитов в качестве канцлера посетила Марловский птичий парк в Германии, где ее укусил попугай. Об этом сообщает медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland

Во время кормления австралийских попугаев, одна из птиц укусила канцлера Германии за руку. После инцидента Ангела Меркель отказалась погладить огромного ручного филина размером 60 сантиметров.

Ангела Меркель во время своего последнего визита в качестве канцлера посетила Марловский птичий парк в Германии Фото: REUTERS

«Нет, нет. Я и с попугаями неплохо справилась», — пошутила она.

Канцлер старается вести жизнь обычной женщины. Сайт kp.ru рассказывал, как обычная девочка из ГДР стала железной фрау. Но в конце концов, она тоже человек, а у каждого человека есть страхи. Для Меркель - это собаки. Ее буквально бросает в дрожь при виде любой, даже самой безобидного и дружелюбного друга человека. Сотрудники протокола канцлера в обязательном порядке предупреждают об этом принимающую сторону во время каких-то мероприятий или заграничных поездок.