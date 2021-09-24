В Великобритании закрываются АЗС из-за нехватки водителей грузовиков

Британская нефтегазовая корпорация BP официально объявила о вынужденном сокращении поставок бензина и дизтоплива на свои АЗС Фото: REUTERS

На АЗС в Великобритании образовались огромные очереди из автомобилей, после того, как некоторые станции закрылись из-за нехватки водителей грузовиков. Об этом сообщает The Times.

Британская нефтегазовая корпорация BP официально объявила о вынужденном сокращении поставок бензина и дизтоплива на свои АЗС из-за острой нехватки водителей. Компания просит правительство упростить наем водителей из числа иностранцев.

«У нас есть трудности с поставками бензина, вызванные нехваткой водителей грузовиков в Соединенном Королевстве. Заправочные станции в Великобритании будут временно закрыты из-за нехватки неэтилированного и дизельного топлива», – выступила с заявлением в четверг, 23 сентября компания BP.

Сайт kp.ru рассказывал, что Михаил Мишустин сообщил о необходимости готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива - нефти, газа и угля для того, чтобы адаптироваться к применению альтернативных видов топлива.