Мишустин призвал готовиться к сокращению использования углеводородов

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о необходимости готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива - нефти, газа и угля для того, чтобы адаптироваться к применению альтернативных видов топлива.

«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность», - заявил глава правительства, призывая развивать альтернативную энергетику, повышать энергоэффективность, а также строить соответствующую инфраструктуру.

Кроме того, Мишустин заявил, что до конца этого года необходимо разработать и утвердить сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. С этой целью в кабмине создадут специальные рабочие группы. Куратором станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Напомним, ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер дал прогноз, на сколько лет хватит запасов газа в России. По его оценкам, нужды в этом вопросе не будет испытывать по крайней мере 100 лет. В «Росгеологии» заявили, что газа в стране хватит на 70 лет, а нефти - на 30 лет.