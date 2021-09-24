Франция предупредила Россию о "серьезных последствиях" случае прихода ЧВК "Вагнер" в Мали

Франция предупредила Россию о «серьезных последствиях» в Мали
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В случае прихода в Мали частной военной компании «Вагнер» Россию ожидают серьезные последствия. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
«Что касается Мали, министр предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях в случае задействования группы «Вагнера» в этой стране», – сказано на сайте МИД Франции.
Кроме того, Ле Дриан заявил Лаврову о заинтересованности в продолжении диалога с Россией в для установления «более стабильных и предсказуемых отношений» с Москвой. Министры также обсудили международные проблемы, в том числе Афганистан, Ливию, Украину и иранский вопрос.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российских военнослужащих в Мали нет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в Мали.