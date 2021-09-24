Байден пошутил про свой возраст, обещая сделать бустерную прививку от коронавируса

Байден пошутил про свой возраст Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил про свой возраст. Выступая в Белом доме на тему борьбы с пандемий коронавируса, он сказал, что ему тяжело признавать, что ему уже больше 65 лет.

«Я получу свой бустерный укол. Трудно признать, что мне уже за 65, но я сделаю бустерный укол», – приводятся слова американского лидера на сайте Белого дома.

Байден отметил, что пока не знает, когда ему сделают прививку в рамках ревакцинации.

Как писал сайт kp.ru, агентство по здравоохранению США призвало отложить ревакцинацию от коронавируса в стране. Высокопоставленные чиновники рекомендовали администрации американского президента отложить распространение дополнительных, «бустерных» доз вакцины от COVID-19. Как считают руководители агентства здравоохранения, такой шаг может быть преждевременным, поскольку на сегодняшний день не могут одобрить повторные дозы прививок для всех видов вакцин от коронавируса.