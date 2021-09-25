Психолог объяснила, как избавиться от телефонной зависимости

Бороться с зависимостью нужно с самого раннего детства Фото: Shutterstock

Недавние исследования Аризонского университета выявили, что зависимость от смартфона приводит к развитию депрессии.

Психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева дала советы, которые помогут минимизировать данный тип зависимости.

Специалист соглашается, что в современном мире почти невозможно обойтись без смартфонов. Но со временем к ним появляется определенная тяга. Природа такой зависимости схожа с алкогольной, наркотической – человеку не хватает собственных ресурсов.

- Людей, которые могут опираться на себя, свою автономность – их крайне мало. Глобально, чем человек автономнее, тем меньше у него риск формирования зависимости, - говорит Татьяна Яничева.

В группе риска поколение 18-20 летних молодых людей. Угроза так же нависла над детьми, их с самого детства приучают жить с телефонами, хотя этот контакт стоит ограничивать.

- Если с раннего детства привить человеку много увлечений – спорт, чтение, кино, туризм, - то гаджет станет просто способом достижения целей. То есть, в этом вопросе важна собственная целенаправленность и саморегуляция. Чем она выше, тем меньше любых зависимостей, - отмечает эксперт в беседе с ФАН.

Взрослому проще справиться с зависимостью от телефона, а вот детям решить вопрос сложно. Им потребуется помощь семьи и значимых взрослых.

-Родители должны найти занятия, которые будут действительно интересны и станут конкуренцией телефона. С детства должно быть заложено понимание, что родители и сверстники важнее любого телефона, - дала совет психолог.