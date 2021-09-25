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В мире25 сентября 2021 4:08

Саакашвили назвал Украину "проходным двором" для преступников

Также он указал на "болезнь" системы управления государства
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Саакашвили назвал Украину "проходным двором" для преступников

Саакашвили назвал Украину "проходным двором" для преступников

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украина превратилась в "проходной двор" для преступников с постсоветского пространства.

По его мнению, это связано с тем, что в правоохранительных органах страны существует коррупция.

- Украина – проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал… Преступники знают, что каждого можно отпустить ...ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей ... и каждый будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Система глубоко больна, - заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".