Саакашвили назвал Украину "проходным двором" для преступников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украина превратилась в "проходной двор" для преступников с постсоветского пространства.

По его мнению, это связано с тем, что в правоохранительных органах страны существует коррупция.

- Украина – проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал… Преступники знают, что каждого можно отпустить ...ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей ... и каждый будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Система глубоко больна, - заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".