Депутат Рады заявили, что Украина «не доживет» до следующей зимы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Людмила Буймистер, отметив, что уже второй год подряд в связи с непрофессиональным управлением страной и менеджментом энергетика незалежной летит в «там-тарарым».

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», - заявила украинский парламентарий в эфире телеканала «Наш».

Буймистер указала на то, что предстоящий зимний сезон на Украине предстоят веерные отключения, а также абсолютный упадок технического состояния всех сетей страны, и это в итоге приведет к тому, что «до следующего отопительного сезона страна просто не доживет».

Напомним, накануне Одесский припортовый завод остановил работу из-за роста цен на газ. Хранилища одного из крупнейших производителей удобрений в Европе оказались забиты под завязку.