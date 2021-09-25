Правительство выделит более 74 млрд рублей для строительства школ в регионах РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство выделит свыше 74 млрд рублей на реализацию проекта по строительству новых школ в 34 российских регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Субсидии получат 34 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе… Помимо федеральных денег, средства на строительство школ направят и сами регионы. К работе планируют дополнительно привлекать инвесторов» - говорится в заявлении.

Отмечается, что на выделенные средства в ближайшие годы планируют построить 128 современных школ, а также появится свыше 93,7 тысячи дополнительных учебных мест. Всего на строительство школ в 2021-2024 годах из федерального бюджета собираются выделить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».

Соответствующая работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. Ранее кабмину поручили рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях на фоне увеличения количества школьников в стране.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что за два года на территории России отремонтируют по меньшей мере три тысячи школ за два года. Незадолго до этого глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что сельские школы на территории России будут оснащены необходимым оборудованием до 2024 года.