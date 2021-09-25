В Роспотребнадзоре не исключили нового роста заболеваемости коронавирусом из-за непривитых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов не исключил нового подъема заболеваемости COVID-19 в России, который, по его словам, может произойти из-за граждан, не сделавших ранее прививку от коронавируса.

«Мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», - заявил специалист в беседе с ТАСС.

Напомним, в минувшую пятницу, 24 сентября, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что статистика умерших от коронавирусной инфекции показывает, что погибают от инфекции главным образом невакцинированные от COVID-19 граждане. Как отметила глава ведомства отметила, доля заболевших штаммом «Дельта» среди привитых в России составляет всего около 2 процентов населения. По ее словам, такие данные доказывает высокую эффективность российских препаратов.