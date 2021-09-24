Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 сентября 2021 21:41

Попова: Среди умерших от коронавируса в России почти нет вакцинированных граждан

Доля заболевших штаммом «Дельта» среди привитых всего около 2% населения
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Среди умерших от коронавируса в России почти нет вакцинированных граждан, заявила Попова

Среди умерших от коронавируса в России почти нет вакцинированных граждан, заявила Попова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Статистика умерших от коронавирусной инфекции показывает, что погибают от инфекции главным образом невакцинированные от COVID-19, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире телеканала «Россия 1» глава ведомства отметила, что доля заболевших штаммом «Дельта» среди привитых в стране всего около 2% населения. Она отметила, что это доказывает высокую эффективность российских вакцин.

«Из числа ежедневно погибающих в стране привитых практически нет», – сказала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что оснований для снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России в ближайшее время нет.

Как писал сайт kp.ru, В Роспотребнадзоре ожидают, что заболеваемость COVID-19 в России осенью 2021 будет ниже прошлогодней. Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией во многом зависит от самих россиян, отметили в ведомстве.