«Ъ»: Россия готова выдать визу Виктории Нуланд в обмен на въезд российского дипломата в США

Виктория Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая внесена Россией в чёрный список, может получить российскую визу и приехать в Москву уже в октябре этого года.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на источники, в ответ на снятие ограничений в отношении Нуланд российская сторона рассчитывает, что США выдадут визы российским дипломатам, которым ранее в них отказали. В том числе, речь идёт о специалисте Департамента нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Константине Воронцове, который отвечает за вопросы многостороннего разоружения и должен участвовать в работе Первого комитета Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, но не может получить американскую визу с осени 2019 года.

Отмечается, что визит замгоссекретаря США в Москву, вероятно, вступил в финальную фазу подготовки.

Напомним, Нуланд плотно занималась украинским вопросом, работая помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства США Барака Обамы. В мае 2019 года Нуланд планировала принять участие в закрытой международной конференции в Москве, однако ей отказали в российской визе.

Как писал сайт kp.ru, накануне появилось сообщение, что заместитель госсекретаря США может посетить Москву этой осенью. Сообщалось, что Нуланд может встретиться с заместителями министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и Андреем Руденко, а также с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.