Мужчина, напавший с топором на посетителей магазина в Москве, задержан Фото: Александр ДЫБИН

Мужчина, напавший ранее с топором на посетителей магазина в Москве, задержан правоохранительными органами.

Как писал сайт kp.ru, нападение произошло в субботу, 25 сентября, на севере столице. В магазин ворвался мужчина с топором, одетый в женскую одежду.

По данным источника kp.ru, по предварительным данным, в результате нападения мужчина и женщина получили серьезные рубленные раны, в том числе в области головы. Обоих пострадавших госпитализировали.

«Сам нападавший уже задержан. Он говорит какие-то бессвязные вещи, называет себя женским именем. Не исключено, что в момент нападения он находился под воздействием неких веществ», - передает источник kp.ru.

На данный момент в магазине работают криминалисты. Как рассказали очевидцы, пол на крыльце и внутри магазина залит кровью.

Напомним, в конце мая налетчики с топором разгромили платежный терминал в Химках и похитили 600 тысяч рублей.