Минтранс предложил отстранять от работы таксистов, нарушающих ПДД и не знающих город Фото: Евгения ГУСЕВА

В законопроекте, подготовленном Минтрансом РФ, говорится о необходимости отстранять от работы в такси водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения, а также не знают дорогу.

В ведомстве предложили ввести соответствующую аттестацию на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры, здравоохранения, спорта, образования, культурного наследия, государственной власти, а также других важных точек города, в котором будет работать будущий таксист. Как указано в законопроекте, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, не прошедших такую аттестацию водителей не будут допускать к работе в такси.

Кроме того, к работе в такси предлагают не допускать водителей, не менее года назад получивших права после их лишения. В министерстве также намерены отстранять от работы таксистов, которых за последний год штрафовали за нарушение ПДД.

Напомним, накануне в Минтрансе предложили обязать самозанятых водителей такси заключать договоры с агрегаторами, а также подготовили законопроект об ответственности агрегаторов такси перед пассажирами.