Полиция в Москве предупредила о незаконности акции КПРФ

Полицейские информируют, что акция в центре Москвы незаконна Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские предупреждают людей, собравшихся в центре Москвы на несогласованную акцию, о том, что она незаконная. Об этом сообщает специальный корреспондент kp.ru Александр Бойко с места событий.

Для того, чтобы все участники несанкционированного мероприятия знали об ответственности за участие в нем, стражи правопорядка используют громкоговорители.

Присутствуют на мероприятии и представители КПРФ, организовавшие митинг. Через полтора часа после начала мероприятия многие из пришедших сторонников начали покидать площадку.

Напомним, власти Москвы не согласовали мероприятие из-за сложной эпидемической обстановки по коронавирусу. В МВД и Генпрокуратуре накануне призвали граждан не участвовать в несогласованных акциях. В КПРФ мероприятие назвали встречей избирателей с депутатами Госдумы.

Что еще происходит на месте событий читайте в онлайн-репортаже kp.ru.