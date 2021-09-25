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Политика25 сентября 2021 15:45

Полиция в Москве предупредила о незаконности акции КПРФ

Участников несогласованного с властями мероприятия информируют об этом через громкоговорители
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Полицейские информируют, что акция в центре Москвы незаконна

Полицейские информируют, что акция в центре Москвы незаконна

Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские предупреждают людей, собравшихся в центре Москвы на несогласованную акцию, о том, что она незаконная. Об этом сообщает специальный корреспондент kp.ru Александр Бойко с места событий.

Для того, чтобы все участники несанкционированного мероприятия знали об ответственности за участие в нем, стражи правопорядка используют громкоговорители.

Присутствуют на мероприятии и представители КПРФ, организовавшие митинг. Через полтора часа после начала мероприятия многие из пришедших сторонников начали покидать площадку.

Напомним, власти Москвы не согласовали мероприятие из-за сложной эпидемической обстановки по коронавирусу. В МВД и Генпрокуратуре накануне призвали граждан не участвовать в несогласованных акциях. В КПРФ мероприятие назвали встречей избирателей с депутатами Госдумы.

Что еще происходит на месте событий читайте в онлайн-репортаже kp.ru.

Сотрудники полиции предупредили участников несогласованной акции в Москве, что собрание незаконное