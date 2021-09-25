Путин поручил свести уровень бедности в России до минимума

Владимир Путин Фото: REUTERS

Экономика РФ после спада, вызванного пандемией, восстановилась, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами партий, вошедших в новый состав Госдумы. Мероприятие состоялось в субботу, 25 сентября, в режиме видеосвязи.

Российский лидер озвучил задачу свести уровень бедности в стране до минимума.

"Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей", - напутствовал лидеров парламентских партий глава государства.

Путин отметил необходимость улучшать "условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами". По его словам, нужно "повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения", а также продолжать менять структуру экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей.

Как ранее писал сайт kp.ru, выборы в Госдуму проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. За места в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов.