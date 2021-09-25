Путин назвал повышение уровня доходов педагогов социальным приоритетом России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Повышение уровня доходов преподавателей - это один из социальных приоритетов в России, заявил президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с лидерами парламентских партий в субботу, 25 сентября.

"Главная проблема – это, конечно, уровень доходов, - подчеркнул российский лидер. - Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно".

По словам Путина, власти РФ в последнее время уделяют этому вопросу повышенное внимание, но этого недостаточно.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России готовятся протестировать новую систему оплаты труда педагогов, работающих в государственных и муниципальных учебных заведениях.

Согласно проекту постановления правительства РФ, опубликованному на портале нормативных правовых актов, заработок педагогов будет складываться из ставки заработной платы, определяемой квалификацией, а также компенсационных и стимулирующих выплат. Помимо этого, региональные власти смогут сами устанавливать дополнительные выплаты.

Новая система будет опробована в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Мордовии.