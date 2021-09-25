Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера новой Госдумы

Вячеслав Володин достоин возглавить Госдуму, считает Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что Вячеслав Володин, руководивший седьмым созывом Государственной думы, достоин возглавить и восьмой.

"Очень сложный период борьбы с пандемией показал, что Дума может консолидировать усилия на основных направлениях развития страны, - аргументировал глава государства. - И в значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину".

В то же самое время российский лидер подчеркнул, что решение остается за нижней палатой парламента, которой предстоит выбрать председателя в ходе голосования.

Как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 25 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с лидерами партий, которые прошли отбор в Госдуму восьмого созыва по итогам голосования.