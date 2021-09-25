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Политика25 сентября 2021 18:32

Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера новой Госдумы

Президент подчеркнул, что решение остается за парламентом
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Вячеслав Володин достоин возглавить Госдуму, считает Владимир Путин

Вячеслав Володин достоин возглавить Госдуму, считает Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что Вячеслав Володин, руководивший седьмым созывом Государственной думы, достоин возглавить и восьмой.

"Очень сложный период борьбы с пандемией показал, что Дума может консолидировать усилия на основных направлениях развития страны, - аргументировал глава государства. - И в значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину".

В то же самое время российский лидер подчеркнул, что решение остается за нижней палатой парламента, которой предстоит выбрать председателя в ходе голосования.

Как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 25 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с лидерами партий, которые прошли отбор в Госдуму восьмого созыва по итогам голосования.