Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с лидерами партий поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.

Российский лидер подчеркнул, что выборы прошли открыто, с соблюдением законодательства. Путин также отметил высокую явку.

Ранее сайт kp.ru писал, что руководитель Центризбиркома Элла Памфилова 24 сентября на заседании ЦИК огласила окончательные итоги результатов голосования. Финальная явка на выборах в России составила 51,72%.

Глава Центризбиркома объявила, что выборы признаны состоявшимися. По итогам голосования в нижнюю палату российского парламента войдут представители восьми партий.