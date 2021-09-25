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Политика25 сентября 2021 19:49

Лавров: Власти Мали обратились к ЧВК из России для помощи в борьбе с терроризмом

По словам главы МИД, российские власти к этому отношения не имеют
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами подчеркнул, что власти РФ не имеют никакого отношения к сотрудничеству Мали и частной российской военной компании.

По словам главы российского МИД, власти Мили обратились к ЧВК за помощью в борьбе с терроризмом.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае прихода в Мали российской частной военной компании "Россию ожидают серьезные последствия".