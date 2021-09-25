Путин посоветовал быть аккуратнее с идеей прогрессивной шкалы налогов

Президент России Владимир Путин пообщался с лидерами парламентских партий / Фото: сайт Кремля

Принимая новые решений о прогрессивной шкале налогообложения, нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин в субботу, 25 сентября, в беседе с лидерами партий, которые прошли отбор в Госдуму восьмого созыва по итогам голосования.

"Чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего не получилось", - аргументировал российский лидер.

По словам главы государства, новые законы не должны демотивировать тех, кто желает зарабатывать больше. Он подчеркнул, что для решения проблемы разницы в доходах между богатыми и бедным есть много способов, и над ними необходимо работать.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе беседы с лидерами партий Путин отметил необходимость улучшать "условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами". По его словам, нужно "повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения", а также продолжать менять структуру экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей.