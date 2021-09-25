Лавров запустил хештег в поддержку ООН

Глава МИД России Сергей Лавров предложил хештег для соцсетей #НашиПравилаУставООН. Он призван поддержать соблюдение устава Организации объединенных наций. Соответствующее заявление он сделал в субботу, 25 сентября, в ходе общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Все мы - в одной лодке. В наших общих интересах - чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики, - заявил Лавров. - Мы разные, но это не должно мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества".

По словам Лаврова, только так можно "уберечь нынешнее поколение от войн, болезней и голода, построить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех".

Хештег будет распространяться на шести языках ООН: английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском.

Одной из первой поддержала инициативу Лаврова официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Лавров заявил журналистам, что Россия будет добиваться выдачи американских виз российским делегатам – участникам Генассамблеи ООН.