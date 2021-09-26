BiznesAlert сообщил о плане превращения "Северного потока - 2" в инвестиционную руину

Противники газопровода "Северный поток - 2" еще способны навредить участникам проекта, несмотря на то, что строительство объекта уже успешно завершено. Об этом в статье для польского портала BiznesAlert написал журналист Войчех Якубик.

По его мнению, Варшава одержала победу, когда ее нефтегазовая компания PGNiG получила допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG, против которого она выступает.

Обозреватель издания также отмечает, польский концерн при необходимости сможет предъявлять претензии по поводу "СП-2" в Европейской комиссии и европейских судах.