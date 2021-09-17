Глава Uniper заявил, что "Северный поток - 2" был достроен в идеальное время

10 сентября 2021 года "Газпром" заявил, что строительство трубопровода полностью завершено. Фото: REUTERS

Глава энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах прокомментировал окончание работ над газопроводом "Северный поток - 2". По его словам, время для завершения строительства было выбрано "просто идеально".

"Северный поток - 2" проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2460 километров, а мощность газопровода - 55 миллиардов кубометров топлива в год. 10 сентября 2021 года "Газпром" заявил, что строительство трубопровода полностью завершено.

"Хотел бы поздравить компанию "Газпром" и Nord Stream 2 AG с завершением "Северного потока - 2". Это, безусловно, замечательные новости, и я искренне поздравляю всех участников. Технически проект завершен, и, если позволите, хотел бы добавить, что время завершения выбрано просто идеально", - цитирует Маубаха ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" сбалансирует цены на природный газ в Европе, в том числе на спотовом рынке Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.