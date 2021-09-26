Российским мужчинам объяснили, как получить маткапитал при усыновлении ребенка

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Капитанец рассказала россиянам об особенностях получения мужчинами материнского капитала.

Согласно федеральному закону № 256-ФЗ, право на маткапитал появляется у мужчины в том случае, если он является единственным усыновителем первого ребенка. Также эта мера поддержки работает при условии, что до этого он не пользовался правом на господдержку и если решение об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года. Об этом эксперт рассказала агентству "Прайм".