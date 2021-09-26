В России работникам соцсферы повысят зарплаты с 1 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 1 октября 2021 года произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций.

Повышение должно коснуться тех, кто работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях соцсферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, а также в реабилитационных центрах для инвалидов и ряде других. Об этом пишет "МК".