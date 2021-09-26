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Общество26 сентября 2021 5:57

В России работникам соцсферы повысят зарплаты с 1 октября

Это будет происходить в рамках индексации заработной платы
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В России работникам соцсферы повысят зарплаты с 1 октября

В России работникам соцсферы повысят зарплаты с 1 октября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 1 октября 2021 года произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций.

Повышение должно коснуться тех, кто работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях соцсферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, а также в реабилитационных центрах для инвалидов и ряде других. Об этом пишет "МК".