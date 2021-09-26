Украинцам с 1 октября 2021 в полтора раза повысят цены на газ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Клиентам некоторых украинских энергетических компаний газ с октября 2021 будет обходиться в полтора дороже.

Так, компания «ТАС Енергія Країни» будет поставлять газ потребителям по цене 31 гривна (84 рубля) за кубометр. Еще в сентябре поставщик продавал газ по 20,96 гривны (56,8 рубля). Цена кубометра газа у компании «Київгаз Енерджи» с 1 октября 2021 будет стоить 30,5 гривны (82,7 рубля) – в сентябре она продавала топливо за 19,8 гривны (53,6 рубля), пишет украинское издание «Обозреватель».

Кроме того, газ подорожает и для клиентов компании «Аскания Энерджи», которая с октября повысит цену на более чем 7 гривен – с 12,5 (33,9 рубля) до 19,95 гривны (54,1 рубля). Отмечается, что все потребители газа на Украине были с мая 2021 автоматически переведены на годовой тариф.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Верховной раде заявили, что на фоне кризиса в сфере энергетики Украина рискует не дожить до следующего отопительного сезона.