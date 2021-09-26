Генсек ООН считает, что продление Договора о СНВ Россией и США приблизит ядерное разоружение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет способствовать дальнейшему ядерному разоружению в мире, сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По словам Гутерриша, в то время как общее число вооружений сокращается, государства качественно развивают свои арсеналы. В результате, по его мнению, наблюдаются тревожные признаки новой гонки вооружений.

«Решение России и США продлить Договор об СНВ и вступить в диалог – это обнадеживающие шаги, равно как и вступление в силу в январе Договора о запрещении ядерного оружия», – передает ТАСС слова главы организации .

Как писал сайт kp.ru, ранее Гутерриш предупредил мировое сообщество о близости ядерной катастрофы. Как отметил генсек ООН, во всем мире хранятся порядка 14 тысяч ядерных вооружений, и «пришло время рассеять облако ядерного конфликта и открыть новую эру доверия и мира».

Напомним, новый договор СНВ-3 был подписан 5 февраля 2021 года. Согласно соглашению, сверхдержавы сокращают свои ядерные арсеналы. Через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не должно превышать 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.