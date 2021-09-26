Литва намерена подарить Украине военную амуницию на 677 тысяч евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва передаст Украине военную амуницию на общую сумму 677 тысяч евро в рамках военного сотрудничества.

По информации радиостанции LRT, Вильнюс намерен поставить Киеву на безвозмездной основе 490 бронежилетов стоимостью 617,8 тысячи евро и 490 баллистических поясов на 59,3 тысячи евро. Амуниция будет передана по запросу Украины, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев поставит Вильнюсу специальную колючую проволоку военного назначения – концертину, из которой Литва строит заграждение от наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии. Как пояснил замглавы литовского МИД Арнольдас Абрамавичюс, концертину в Литве никто не производит, поэтому Вильнюсу необходимо заказывать ее за границей.

Литва первой из стран НАТО признала, что поставила Украине вооружение. Позже Киев уточнил, что это было "летальное оружие" советского производства.