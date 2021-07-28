Украина поставит Литве колючую проволоку для забора на границе с Белоруссией Фото: Министерство обороны Литвы

Украина поставит Литве специальную колючую проволоку, из которой Вильнюс строит заграждение от наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы решили снабдить Литву колючей проволокой, чтобы помочь укрепить ее границу. Наш друг и союзник по Люблинскому треугольнику всегда может рассчитывать на нас», – написал министр в Twitter.

На прошлой неделе Литва приостановила возведение заграждения на границе с Белоруссией из-за нехватки концертины – армированной колючей проволоки. Как пояснил замглавы литовского МИД Арнольдас Абрамавичюс, концертину в Литве никто не производит, поэтому Вильнюсу необходимо заказывать ее за границей.

В начале июля 2021 Литва приступила к установке заграждения на границе с Белоруссией с целью усиленного контроля за потоком нелегальных мигрантов. Кроме того, Вильнюс объявил режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии.

Сайт kp.ru разбирался, зачем Литва обматывает себя колючей проволокой.