Москва, Петербург и Казань названы лучшими для успешной карьеры городами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва, Санкт-Петербург и Казань являются городами, наиболее подходящими для построения успешной карьеры в России, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

По мнению 71% россиян, лучшим для карьерного роста российским городом остается Москва. Санкт-Петербург находится на втором месте – лучшим для успешной карьеры городом его считают 63% опрошенных. Тройку замыкает Казань – 53%. Кроме того, в пятерку попали Тюмень и Екатеринбург, которые сочли удобными для карьеры 49% и 48% респондентов соответственно, сообщается на сайте сервиса.

Самыми неблагоприятными с точки зрения карьерного роста оказались Волгоград, Омск и Саратов. Отмечается, что в сравнении от опроса 2020 года оценки крупных городов упали: прибавил лишь Новокузнецк – в прошлом году ему отдавали предпочтение 20%, в 2021 уже 27% респондентов. Специалисты Superjob связывают это с ростом цен на уголь, которые простимулировали угледобывающую отрасль Кемеровской области.

В опросе приняли участие по 1500 человек из числа экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 жителей других крупных городов России.

Как писал сайт kp.ru, ранее столица упрочила позиции в рейтинге инновационных городов будущего.