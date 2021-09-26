Песков допустил введение ответственности за призывы к санкциям против России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума может рассмотреть введение ответственности за призывы к санкциям против россиян, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Решение этого вопроса будет зависеть от настроений членов нового созыва Госдумы, отметил пресс-секретарь президента России в эфире телеканала «Россия 1». Ранее уже высказывались подобные инициативы, но сих пор никаких шагов предпринято не было, напомнил он.

Напомним, председатель Государственной думы Вячеслав Володин допустил введение уголовного наказания за призывы ввести санкции против граждан России. Об этом спикер нижней палаты заявил в ходе беседы с журналистами, комментируя призыв сторонников блогера Алексея Навального к США ввести санкции против ряда российских лиц.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Вашингтоне подготовили новые санкции против граждан России. В среду, 22 сентября, комитет по регламенту палаты представителей конгресса одобрил законопроект, который предполагает введение ограничений в отношении 35 российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, по мнению американских законодателей, виновных в причастности к нарушениям прав человека.