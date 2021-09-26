Песков заявил, что Украина завела работу по Минским соглашениям в тупик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работа по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений зашла в тупик, и это связано с действиями Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Песков, президент России Владимир Путин был готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако позиция Киева по Минским соглашениям делает пока этот саммит невозможным. «Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик», – подчеркнул Песков.

Как писал сайт kp.ru, ранее в МИД РФ сообщили, что Москва допускает выход Киева из Минских соглашений.