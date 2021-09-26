Явка в Берлине на выборах в бундестаг составила 27,4%

Выборы в немецкий парламент, - Бундестаг, - проводятся раз в четыре года Фото: REUTERS

Избирком Берлина опубликовал обновленные данные по явке на выборы в Бундестаг. К 12:00 по местному времени явка в столице Германии составила 27,4%.

Отмечается, что этот показатель находится на уровне явки 2017 года. Тогда она составляла также 27,4%.

Выборы в немецкий парламент, - Бундестаг, - проводятся раз в четыре года. После них новый парламент выбирает нового канцлера страны. В 2021 году свой пост решила покинуть Ангела Меркель, которая была канцлером Германии в течение 16 лет.

К выборам в Бундестаг были допущены 47 партии. Выборы продлятся с 8:00 до 18:00 по местному времени. Их результаты опубликуют в ночь на 27 сентября.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на парламентских выборах в ФРГ. Политик пришел на выборы с супругой Эльке Бюденбендер. Они проголосовали на избирательном участке в школе на западе Берлина.