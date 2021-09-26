Минобороны опубликовало фото бомбардировщика США, приблизившегося к границе России

Бомбардировщик B-52H способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное Фото: Минобороны РФ

К границам воздушного пространства России в субботу, 26 сентября, приблизился стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Три российских истребителя Су-35С сопроводили его над Тихим океаном, не допустив нарушения границ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство также опубликовало фото американского бомбардировщика B-52H, который приблизился к российским границам. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Это также один из немногих военных самолётов, находящихся на службе непрерывно более полувека. В США планируют использовать его вплоть до 2030 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе посла РФ Александра Петрова. Российскому дипломату вручили ноту из-за некоего нарушения воздушной границы страны.