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Здоровье26 сентября 2021 19:05

Главный эпидемиолог Швеции назвал правильным отказ страны от локдауна из-за коронавируса

По его мнению, другим странам тоже нужно научиться жить с болезнью
Наталья СМИРНОВА
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Единственный способ "разумно" контролировать распространение коронавируса, по мнению главного эпидемиолога Швеции, это вакцинация

Единственный способ "разумно" контролировать распространение коронавируса, по мнению главного эпидемиолога Швеции, это вакцинация

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл оценил стратегию властей не вводить локдаун из-за пандемии коронавируса. По его мнению, это правильное решение, так как бороться с COVID-19 можно только вакцинацией.

С начала пандемии власти Швеции отказались от введения каких-либо жестких ограничений, в том числе самоизоляции. В интервью порталу Unherd Тегнелл заявил, что это было в большей степени правильной тактикой - по показателю избыточной смертности Швеция находится почти в самом конце списка из всех стран Евросоюза.

Единственный способ "разумно" контролировать распространение коронавируса, по мнению Тегнелла, это вакцинация. А пока заболеваемость не стала наиболее контролируемой, нужно научиться жить в новых реалиях.

"Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить. И такую позицию занимают все больше стран, поскольку даже с идеальной вакциной мы можем контролировать, но не искоренить ее", - подчеркнул эпидемиолог.

Как ранее писал сайт kp.ru, за 23 сентября в России были зарегистрированы 828 летальных исходов. Это максимальный результат за все время пандемии.