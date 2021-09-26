Главный эпидемиолог Швеции назвал правильным отказ страны от локдауна из-за коронавируса

Единственный способ "разумно" контролировать распространение коронавируса, по мнению главного эпидемиолога Швеции, это вакцинация Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл оценил стратегию властей не вводить локдаун из-за пандемии коронавируса. По его мнению, это правильное решение, так как бороться с COVID-19 можно только вакцинацией.

С начала пандемии власти Швеции отказались от введения каких-либо жестких ограничений, в том числе самоизоляции. В интервью порталу Unherd Тегнелл заявил, что это было в большей степени правильной тактикой - по показателю избыточной смертности Швеция находится почти в самом конце списка из всех стран Евросоюза.

Единственный способ "разумно" контролировать распространение коронавируса, по мнению Тегнелла, это вакцинация. А пока заболеваемость не стала наиболее контролируемой, нужно научиться жить в новых реалиях.

"Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить. И такую позицию занимают все больше стран, поскольку даже с идеальной вакциной мы можем контролировать, но не искоренить ее", - подчеркнул эпидемиолог.

Как ранее писал сайт kp.ru, за 23 сентября в России были зарегистрированы 828 летальных исходов. Это максимальный результат за все время пандемии.