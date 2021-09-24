В России 24 сентября 2021 за сутки умерли 828 больных коронавирусом

Смертность среди больных коронавирусом растет Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки были зарегистрированы 828 летальных исходов - на восемь больше, чем днем ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это максимальный результат за все время пандемии.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 24 сентября, жертвами COVID-19 в России стали 202 273 человека.

Как ранее писал сайт kp.ru, за предыдущие сутки от коронавируса в России умерли 820 человек - это повторение рекорда по смертности, который впервые был установлен в августе 2021 года.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна из-за пандемии коронавируса. По его словам, за ситуацией на местах внимательно следят и губернаторы, у которых имеются особые полномочия на случай худшего варианта развития.