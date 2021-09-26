Экзит-полл ZDF указывает на поражение ХДС/ХСС на выборах в Германии

К выборам в Бундестаг были допущены 47 партий Фото: REUTERS

26 сентября в Германии проводятся выборы в Бундестаг. В 18:00 по местному времени участки для голосования были закрыты. Экзит-полл ZDF показывает, что блок ХДС/ХСС проигрывает выборы социал-демократам - голоса распределились 24% против 25%.

Экзит-полл ARD приводит подсчеты, по которым ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия получают по 25% каждая.

ХДС/ХСС - блок правоцентристских политических партий в Германии, включающий в себя "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии". В 2021 году парламентские выборы впервые за 16 лет прошли без участия канцлера Ангелы Меркель. В 2018 году она сняла с себя руководство ХДС, а затем заявила об уходе из политики по окончании четвертого срока на посту канцлера.

Бундестаг, который будет избран немцами сегодня, 23 сентября, в результате выберет нового канцлера страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, к выборам в Бундестаг были допущены 47 партии. Выборы продлятся с 8:00 до 18:00 по местному времени. Их результаты опубликуют в ночь на 27 сентября.