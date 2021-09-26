Полицейские застрелили вооруженного афроамериканца на пляже в Калифорнии

По словам очевидцев, полицейские сделали три выстрела Фото: REUTERS

В США полиция застрелила афроамериканца, который пришел на пляж с оружием в руках. Инцидент произошел в Калифорнии по время открытого чемпионата страны по серфингу.

Как сообщает CBS, полицейские сначала вступили а диалог с мужчиной и попытались убедить его убрать оружие. После того, как он проигнорировал несколько соответствующих требований, правоохранители решили обезвредить его и открыли огонь. В результате афроамериканец скончался в больнице от полученных ранений.

По словам очевидцев, полицейские сделали три выстрела. В организации по защите прав афроамериканцев Black Lives Matter уже потребовали привлечь полицейских к ответственности. По факту инцидента будет проведено расследование.

Как ранее писал сайт kp.ru, учитель английского языка в средней школе американского города Ньюберга (штат Орегон) заявила, что она выбросила из класса звездно-полосатый флаг США, потому что, по ее мнению, он символизирует «насилие, угрозу и нетерпимость».