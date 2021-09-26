В Германии начали продавать оригинальные сувениры, посвященные Ангеле Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В интернет-магазинах Германии появились сувениры в честь Ангелы Меркель, которая занимала пост канцлера ФРГ в течение 16 лет. После выборов в бундестаг, которые проходят в воскресенье, 26 сентября, правительство выберет нового канцлера. А Меркель готовится уйти в отставку.

Среди товаров, которые предлагают купить немцам, золотая монета с высеченным на ней портретом канцлера, пишет РИА Новости. Ее стоимость - 49 евро (примерно 4 тысячи рублей). Также можно приобрести марципановый десерт в форме головы Ангелы Меркель, уточку для ванны в образе канцлера и черную майку с надписью на немецком "Спасибо, мамочка". Одни из самых необычных сувениров: плюшевый медвежонок в парике и строгом костюме, руки которого сложены в "ромбик" - фирменный жест канцлера, - а также ароматизатор для дома в форме Ангелы Меркель.

Фото: Hermann-Coburg

Фото из интернет магазина: original-seiffener-volkskunst.de

Марципановый десерт в форме головы канцлера Фото: REUTERS

Как ранее писал сайт kp.ru, к выборам в Бундестаг были допущены 47 партий. Выборы продлятся с 8:00 до 18:00 по местному времени. Их результаты опубликуют в ночь на 27 сентября.