В Японии назвали Крым исторически российской территорией

Многие пользователи отметили, что исторически Крым всегда был русским Фото: Михаил ФРОЛОВ

Читатели портала Yahoo News Japan подискутировали о принадлежности Крыма, который в 2014 году в результате референдума был присоединен к России. Комментарии появились под статьей об успехах в развитии полуострова за последние 7 лет.

Многие пользователи отметили, что исторически Крым всегда был русским и значительная часть его населения - русские по национальности и русскоговорящие люди. Цитаты японских интернет-комментаторов приводит РИА Новости.

"Я думаю, что Крым российский. Украина просто удачно "подстроилась" под чисто административное и не очень умное решение прежних советских правителей и начала считать исторически российский Крым своей территорией. Разве это честно?", - написал пользователь под ником NAO.

Другой комментатор напомнил, что Хоккайдо и Окинава когда-то не были официально японскими, но Японии никто не предъявлял претензий после их вхождения в состав страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии двусторонних отношений с Турцией. Он подчеркнул, что Анкара остается партнером Москвы, однако между ними по-прежнему существует ряд разногласий - в частности, по поводу принадлежности полуострова Крым. Анкара не признает его вхождение в состав России.